Бурсак хочет провести денежный бой с Головкиным

Новости спорта:Максим Бурсак хочет провести большой бой с Геннадием Головкиным, чтобы заработать.

35-летний украинский боксер-средневес Максим Бурсак заявил, что хочет провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO 38-летний казахстанцем Геннадием Головкиным.

Бурсак также рассказал, что во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, он поддерживает форму дома, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Очень хотелось бы боксировать на ринге с Головкиным, ведь это большой бой. У него же контракт с DAZN Group (спортивный стриминговый сервис. - Ред.), а это большие деньги. Сейчас тренируюсь дома, готовлю себя к большим тренировкам. Пока - турник, кросс. Надеюсь, все это скоро закончится", - сказал украинский боксер.

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