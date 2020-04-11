Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом
Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом
В НХЛ настроены во что бы то ни стало завершить сезон
В НХЛ настроены во что бы то ни стало завершить сезон
Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир
Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир
Президент WBC: Украина - будущее бокса
Президент WBC: Украина - будущее бокса

Бурсак хочет провести денежный бой с Головкиным

Бурсак хочет провести денежный бой с Головкиным
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Максим Бурсак хочет провести большой бой с Геннадием Головкиным, чтобы заработать.

35-летний украинский боксер-средневес Максим Бурсак заявил, что хочет провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO 38-летний казахстанцем Геннадием Головкиным.

Бурсак также рассказал, что во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, он поддерживает форму дома, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Очень хотелось бы боксировать на ринге с Головкиным, ведь это большой бой. У него же контракт с DAZN Group (спортивный стриминговый сервис. - Ред.), а это большие деньги. Сейчас тренируюсь дома, готовлю себя к большим тренировкам. Пока - турник, кросс. Надеюсь, все это скоро закончится", - сказал украинский боксер.

Ранее Мурат Гассиев озвучил свои цели в хэвивейте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Максим Бурсак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон назвал величайшего боксера в истории
02 Юный талант Шахтер удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)
03 Легендарный Гуллит назвал лучшего форварда всех времен
04 Глава WBC дал ценный совет Владимиру Кличко
05 Полузащитник Динамо заинтересовал английский клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь