Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком

Новости спорта:Мурат Гассиев рассказал о своей цели в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев заявил, что хочет добыть чемпионский титул в супертяжелом весе хотя бы по одной из версий.

Боксер прокомментировал перенесение боев, и высказал надежду на то, что по окончании пандемии дата следующего поединка прояснится.

"Не было хороших спарринг-партнеров, а предлагали слабых оппонентов. Я не смог бы хорошо подготовиться, чтобы выйти на бой. Сейчас настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования. Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате, и уже будет бой. Моя основная цель - стать чемпионом в тяжелом весе хотя бы по одной версии", - сказал россиянин.

Гассиев также назвал самые значимые для него поединки и отметил, что хотел бы провести реванш с Александром Усиком.

"У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом. Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги", - цитирует Гассиева официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, что Александр Усик выиграл финальный бой WBSS против Мурата Гассиева, объединив пояса и став абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.