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Гассиев не исключил боя с Поветкиным

Гассиев не исключил боя с Поветкиным
16:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Мурат Гассиев может встретится в ринге с Александром Поветкиным.

Российский боксер Мурат Гассиев не исключает, что в будущем может провести бой с Александром Поветкиным.

"Долго спарринговал с Энди Руисом, когда готовился к бою с Денисом Лебедевым. Мне нравится, когда боксёры наносят друг другу урон. А кому-то нравится, когда боксёры пытаются переиграть. И мне такой бокс, который был во втором их бою, неинтересен. Он показался скучным. А вот первая их встреча понравилась.

Фьюри? Он для меня номер один в тяжёлом весе. Нестандартный и неудобный боксёр, постоянно двигается, провоцирует. Во втором бою Деонтей Уайлдер недооценил Фьюри. Тайсон не такой, как все. Он всем создаст трудности. Для кого-то этот бокс может показаться неуклюжим, но мне нравится наблюдать за его боксом. Если Фьюри в хорошей форме, он очень выносливый.

Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком

Бой с Поветкиным? Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то почему бы не провести этот поединок", — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев.
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