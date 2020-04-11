Джефф Мейвезер: Ломаченко в последних боях не впечатлил

Новости спорта:Дядя Флойда Мейвезера ставит на Теофимо Лопеса в бою с украинским чемпионов.

Дядя и тренер Флойда Мейвезера Джефф считает, что у Теофимо Лопеса есть хорошие шансы победить Василия Ломаченко:

"Считаю, что наступило время Лопеса. Он во всем слушается отца. Теофимо становится лучше, прогрессирует, а Ломаченко уже не выглядит настолько невероятно, как раньше. Если их бой все же состоится, то я даю хорошие шансы Теофимо.

Он хороший панчер, у него быстрые руки. Думаю, ему нужно будет вынуждать Ломаченко наступать. Потому что если он будет преследовать Ломаченко, то это будет жесткая ночка. Он должен заставить Ломаченко быть храбрым и использовать свои шансы.

Я думаю, что это будет великолепный бой. Только если Ломаченко не решит, что ему нужна просто победа, тогда он начнет бегать.

Я имею в виду, что он отличный боксер с прекрасной работой ног. Это его лучшее качество. Но в своих последних поединках он выглядел обычным боксером".