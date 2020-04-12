"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта:Промоутер Matchroom Boxing считает, что против Чисоры может подействовать работа ног.

Менеджер украинского супертяжа Александра Усика Эдди Хирн рассказал, почему так важен поединок против британца Дерека Чисоры.

"Команда украинца рассматривает бой с Чисорой как шаг, который нужно сделать перед поединок с Джошуа.

Александр не боится, однако для него это совершенно другой мир. Это не тяжелый дивизион, где у него прекрасная работа ног. В супертяжах также нужна сила, мощь и мускулы. Если он не сможет открыть это в себе. то остановится на Дереке.

Мне кажется, именно работа ног может подействовать против Чисоры. Не ударная сила и не мощь. Возможно, в сумме все удары, нанесенные во время поединка и скажутся на британце. Просто Усик очень точный, его передвижения фантастичны, он также отлично выбирает, куда бить", - рассказал он в интервью.