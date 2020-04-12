"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте

Менеджер украинского супертяжа Александра Усика Эдди Хирн рассказал, почему так важен поединок против британца Дерека Чисоры.
"Команда украинца рассматривает бой с Чисорой как шаг, который нужно сделать перед поединок с Джошуа.
Александр не боится, однако для него это совершенно другой мир. Это не тяжелый дивизион, где у него прекрасная работа ног. В супертяжах также нужна сила, мощь и мускулы. Если он не сможет открыть это в себе. то остановится на Дереке.
Мне кажется, именно работа ног может подействовать против Чисоры. Не ударная сила и не мощь. Возможно, в сумме все удары, нанесенные во время поединка и скажутся на британце. Просто Усик очень точный, его передвижения фантастичны, он также отлично выбирает, куда бить", - рассказал он в интервью.