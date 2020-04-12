Майки Гарсия пообещал зрелище в бою с Пакьяо

Новости спорта:Майки Гарсия прокомментировал свой возможный бой с Мэнни Пакьяо.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия считает, что из-за схожести габаритов его возможный поединок против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо будет зрелищнее и интереснее для зрителей, чем бой Пакьяо против других топовых полусредневесов, которые превосходят их обоих в габаритах.

"Я думаю, стили делают бой, — цитирует Гарсию Badlefthook. — Он не высокий и длиннорукий боксер, который может осложнить бой так, как это сделал Эррол Спенс. Он ниже ростом и не обладает таким размахом рук, как некоторые из полусредневесов. Это обещает зрелищный бой со мной. Помню, я спарринговал с ним несколько лет назад, и у меня получалось действовать так, как боксировали [с ним] Эрик Моралес и Хуан Мануэль Маркес. Конечно, это был только спарринг, но у меня неплохо получалось".

Гарсия также поделился своим мнением относительно ожидаемого объединительного боя между чемпионом IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом и чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом, в котором он не решился назвать фаворита.

"Я думаю, это будет очень сложный бой для них обоих, — сказал Гарсия. — Ни одному из них не приходилось еще встречаться с соперником, который может эффективно боксировать, пользоваться ростом и длиной рук и обладает большим боксерским интеллектом — таким, как они сами. В последнее время у Теренса не было серьезных вызовов. Эррол фантастический боец. Это был бы отличный бой. Сложно назвать фаворита".