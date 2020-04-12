Тайсон Фьюри может вернуться в реслинг ради чемпионского боя

Новости спорта:Фрэнк Уоррен намекнул на возвращение Тайсона Фьюри в реслинг.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен с интересом отнесся к возвращению чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри в рестлинг ради поединка с новым чемпионом WWE шотландцем Дрю Макинтайром, который отобрал этот титул у Брока Леснара в воскресенье.

Сразу после победы Макинтайр, который стал первым чемпионом WWE из Великобритании, бросил вызов своему соотечественнику Фьюри, и Фьюри ответил согласием.

В прошлом году Фьюри уже успешно выступил в WWE, победив Брауна Строумэна, но тогда Уоррен был против участия боксера в рестлинге, опасаясь, что это может помешать предстоящему поединку с Деонтеем Уайлдером.

"Я разговаривал с Тайсоном пару дней назад, и он сказал мне, что большой шотландский парень бросил ему вызов, и что он может получить бой в любой момент, — сказал Уоррен. — Сейчас, когда весь мир в карантине, это все висит в воздухе, но я уверен, что Тайсон готов в этому. В прошлый раз он выступил очень успешно и получил хороший гонорар. Уверен, что Дрю Макинтайру, Деонтею Уайлдеру и всем остальным стоит с волнением ждать его возвращения к активным действиям".