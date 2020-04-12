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Бризил вызвал на бой Энди Руиса

Бризил вызвал на бой Энди Руиса
13:58 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Доминик Бризил выразил желание провести бой с Энди Руисом.

34-летний американский супертяжеловес Доминик Бризил заявил, что с большим интересом относится к возможному бою против экс-чемпиона мира в этом весе Энди Руиса-младшего, и полагает, что сможет не только перебоксировать Руиса, как это сделал Энтони Джошуа в матче-реванше, но и нокаутировать его.

Напомним, что Бризил в мае прошлого года проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в первом раунде, а Энди Руис проиграл Энтони Джошуа решением судей и сообщал, что намерен вернуться на ринг в августе этого года.

"Я думаю, это был бы подходящий бой для меня, и подходящее событие для бокса, — сказал Бризил в интервью Sky Sports о возможном бое с Руисом. — Я и Руис, это хотят видеть зрители. С радостью возьмусь за дело. Джошуа перестроился и сделал то, что и должен был сделать более крупный боксер на ринге, — боксировал, чтобы вернуть свои титулы. Когда есть крупный соперник, который умеет работать джебом и двигаться так, как это делал Джошуа, у Руиса в его ситуации нет шансов".

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"Я бы использовал аналогичный подход в бою против Энди Руиса, хотя я люблю порадовать зрителей, и в какой-то момент я бы начал думать о нокауте, — добавил Бризил. — Иногда мы не обращаем внимания на риск, и в случае со мной и Энди Руисом зрителей обязательно ждет зрелище. В каждом своем бою я хочу победить досрочно, поэтому я буду очень рад нанести Энди Руису первое досрочное поражение".

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Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Доминик Бризил.
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