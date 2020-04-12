В России считают, что Гассиев "переедет" Усика в реванше

Новости спорта:Умар Кремлев считает, что боксеры вновь встретятся на ринге.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев уверен в том, что между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком будет организован бой-реванш.

"Многие спрашивают меня про бой между Гассиевым и Усиком, - приводит слова Кремлева официальный сайт Федерации бокса России. - Я могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик - хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным".

Напомним, олимпийский чемпион-2012 Усик уверенно победил Гассиева в 12-раундовом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, который прошел в июле 2018 года в Москве. Александр тогда стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA super, объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO super и WBC. Кроме этого Усик стал обладателем Кубка Мохаммеда Али лучшему боксеру 1-го тяжелого веса в мире и титула чемпиона по версии авторитетного боксерского издания The Ring.

Как известно, сейчас Александр Усик выступает в супертяжелой весовой категории.