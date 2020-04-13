Шаг в историю: значимая победа Ломаченко над Кроллой (Видео)

12-го апреля 2019-го года состоялся поединок, в котором украинский боксер Василий Ломаченко (12-1) встретился с британцем Энтони Кроллой (36-6-3).
Бой прошел в Лос-Анджелесе. Ломаченко защищал титулы по версиям WBA Super, WBO и журнала The Ring.
Первые два раунда бойцы присматривались друг к другу. В третьем раунде рефери отсчитал Кролле «стоячий» нокдаун после нескольких жестких комбинаций от Ломаченко. А уже в четвертом раунде Василий нокаутировал своего оппонента, мощно попав по нему правым хуком.
Смотрите краткий обзор боя:
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Loma & Crolla 12.04.2019 , ровно год назад в этот день . @lomachenkovasiliy #usyk#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#usykchisora#london#o2arena#derekwarchisora#covıd19#ukraine#усик#ломаченко#украина#карантин#