Шаг в историю: значимая победа Ломаченко над Кроллой (Видео)

Новости спорта:Ровно год назад Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу.

12-го апреля 2019-го года состоялся поединок, в котором украинский боксер Василий Ломаченко (12-1) встретился с британцем Энтони Кроллой (36-6-3).

Бой прошел в Лос-Анджелесе. Ломаченко защищал титулы по версиям WBA Super, WBO и журнала The Ring.

Первые два раунда бойцы присматривались друг к другу. В третьем раунде рефери отсчитал Кролле «стоячий» нокдаун после нескольких жестких комбинаций от Ломаченко. А уже в четвертом раунде Василий нокаутировал своего оппонента, мощно попав по нему правым хуком.

Смотрите краткий обзор боя: