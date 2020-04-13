Тео Лопес: Меня раздражает Ломаченко

Новости спорта:Боксер намерен без сожалений нокаутировать украинца.

Бой легкого веса за объединение поясов между Василием Ломаченко и Тео Лопесом, вероятно, состоится не ранее осени, но американец серьезно нацелен на этот поединок.

"Намерен нокаутировать его без всяких сожалений. Ломаченко меня раздражает, не нравится мне он. Например, Ричард Комми лично мне нравится. Я его победил, но это была работа, ничего личного".

"А в случае с Ломаченко это и работа, и личное. Мне он просто не нравится, поэтому я очень жду дня боя", - сказал Лопес.

Пока поединок все еще запланирован на 30-е мая, но ожидается, что его перенесут из-за пандемии коронавируса.