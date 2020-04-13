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Лучшие боксеры мира по версии Гассиева

Лучшие боксеры мира по версии Гассиева
17:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мурат Гассиев оставил в стороне Роя Джонса, Мохаммеда Али и Майка Тайсона.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA и IBF Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) назвал боксера, которого считает лучшим. По словам россиянина, если не брать во внимание Роя Джонса, Мохаммеда Али и Майка Тайсона, то лучшим он считает Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

"Не знаю, наверное, лучший боксер в истории - Флойд Мейвезер. Здесь рекорд никакого значения не имеет. Например, есть бразильцы, у которых рекорд - 27-0, из них 27 нокаутов или 30-0. Просто Мейвезер в свое время победил всех чемпионов мира.

Просто Флойд - красавчик. Он как-то сказал: "Вы меня не любите, но платите деньги, чтобы прийти и посмотреть, как меня побьют".

Как ни крути, если у человека, который не является боксером, спросить, что он знает о боксе, то он скажет: "Я знаю Роя Джонса, Мохаммеда Али и Майка Тайсона". Такое ощущение, что эти три человека наверху, их можно не называть. Если их не брать, то Флойд - это номер один. А этих троих можно в сторону убрать, они сами за себя все сказали давно", - сказал Мурат Гассиев во время трансляции в YouTube-канале USACHEV TV.

Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Ранее Мурат Гассиев вспомнил бой против Александра Усика, отметив желание провести реванш.

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