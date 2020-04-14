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Ломаченко о Хэйни: Он еще ни с кем не дрался

Ломаченко о Хэйни: Он еще ни с кем не дрался
17:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец готов провести бой с американцем.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко поделился своим мнением об американском боксере Дэвине Хэйни, который подал прошение о восстановлении его в статусе чемпиона мира по версии WBC . Украинец при этом имеет статус франчайзингового чемпиона организации.

"Слышал, как Хэйни сказал, что нокаутирует меня. Но он ни с кем не боролся, а теперь говорит, что вырубит меня. Я сказал ему: "Нет проблем, давай сделаем это".

Он знает, что я готов, давно говорили с ним об этом. Также этого боя ждут многие фанаты, мы должны дать им его. У нас очень интересная весовая категория, в которую приходят много новых хороших лиц", — заявил Ломаченко.

В последнем бою Хэйни защитил титул WBC, единогласным решением судей победив Альфредо Сантьяго.

Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве

Украинец должен был провести бой с другим американцем — Теофимо Лопесом. Поединок был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата боя пока неизвестна.

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