Почему Беринчик боксирует только в Киеве и Броварах

Новости спорта:Промоутер не исключил, что к концу года боксерское шоу пройдет в другом украинском городе.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк объяснил, почему легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) боксирует только в Киеве или Броварах и когда у Дениса появится возможность стать чемпионом мира.

"Это связано с нашими договоренностями с телевидением. Ввиду финансовых сложностей, для того, чтобы минимизировать расходы, было принято решение сконцентрировать деятельность в Киеве. Для зрителей телевизионного канала нет разницы, где происходит шоу: в Киеве, Лондоне или Нью-Йорке. Все равно люди смотрят у себя на диване. С точки зрения реализации боя – есть разница. Нужна и техника, и свет, звук, персонал.

Даст Бог, к концу года, если "распогодится" с карантином, мы возобновим практику гастролей. Мы будем ездить по Украине.

Мы планируем выводить Дениса на иностранный ринг. Честно говоря, мы обсуждали этот вопрос с Эдди Хирном. Когда мы договаривались о сотрудничестве, мы говорили о том, что у нас есть возможность ставить своих боксеров в андекарды поединков Усика.

Я не являюсь поклонником выступлений в андекарде. Ему уделяется только 10 процентов внимания. Не сможет Беринчик в андекарде выскачить на лошади, или на байке выехать. В клетке его тоже не вынесут. Он просто сможет показать свой уровень бокса и завоевать определенное количество поклонников.

Денис Беринчик не останется без поединка за титул чемпиона мира. Если он воспользуется своим шансом, он им станет", – сказал Красюк в прямом эфире инстаграма UkraineBoxing.