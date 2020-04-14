Альварес: Если бы я ранее думал об участии в ОИ, то никогда был не стал топ-боксером

Новости спорта:Мексиканец не планирует участвовать в Играх.

Мексиканский боксер Сауль Альварес не имеет желания участвовать в Олимпийских Играх даже в том случае, если будут определенные послабления для участия профессионалов.

"Если бы я ранее думал об участии в ОИ, то никогда был не стал топ-боксером и чемпионом мира в разных весовых категориях".

"Есть состоявшиеся боксеры, которые хотят участвовать в 2021 году в Играх, отбирая мечту у молодых спортсменов. Я считаю, что будет нечестно, если я заявлюсь на Олимпиаду", - сказал Альварес.

Ранее WBA и WBO были готовы ослабить ограничения и дать боксерам шанс бороться на Играх, но WBC угрожал таким боксерам дисквалификацией из рейтингов организации.