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Поединок Бриедис - Дортикос не будут переносить

Поединок Бриедис - Дортикос не будут переносить
12:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Промоутер подтвердил планы провести поединок 16 мая.

Немецкий промоутер Калле Зауэрланд, компания которого Sauerland Event является одной из организаторов Всемирной суперсерии бокса, подтвердил, что 16 мая в Риге состоится финал второго сезона в тяжелом весе между Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) и Юниером Дортикосом (24-1, 22 КО).

"Мы постоянно находимся в контакте с представителями правительства Латвии и медицинскими властями этой страны. Мы можем подтвердить, что бой состоится 16 мая. Дата поединка не будет изменена пандемией коронавируса", - сказал Зауэрланд.

"Мы, конечно, будем следить за ситуацией, но в Латвии всего несколько случаев госпитализации с коронавирусом. Ситуация совершенно иная, чем во многих странах", - добавил промоутер.

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На сегодняшний день в Латвии подтверждено 657 зараженных коронавирусом, из которых 5 человек погибло и 16 уже выздоровели.

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Бокс, Бокс новости, Майрис Бриедис, Юниер Дортикос.
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