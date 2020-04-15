Хэйни бросает вызов победителю боя Ломаченко - Лопес

Новости спорта:По словам американца, Ломаченко не хочет матча с ним.

Американский боксер Дэвид Хэйни хочет поединка с победителем боя между украинцем Василием Ломаченко и другим американцем Теофимо Лопесом. Хэйни ранее подал прошение о восстановлении его в статусе чемпиона мира по версии WBC.

"Я надеюсь, что победитель боя Ломаченко-Лопес сразится со мной. Мой поединок с Теофимо хотели бы увидеть многие зрители. Все зависит от промоутеров, так как титул франчайзингового чемпиона не дает обязательного права на бой за звание абсолютного".

"Я не думаю, что вхожу в список Ломаченко, он не хочет со мной встречаться", — добавил Хэйни.

Ранее Василий Ломаченко сказал, что готов к бою с Хэйни. Украинец считает, что этого боя ждут многие фанаты и спортсмены обязаны его дать.

В последнем бою Хэйни защитил титул WBC, единогласным решением судей победив Альфредо Сантьяго.

Украинец должен был провести бой с другим американцем — Теофимо Лопесом. Поединок был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата боя пока неизвестна.