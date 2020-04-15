Джермелл Чарло: Я не боюсь ни Канело, ни Головкина

Новости спорта:Джермелл Чарло недоволен комментаторами, которые путают его с братом.

Чемпион WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло провел недавно прямой эфир в соцсетях, в котором заявил, что он не планирует пока подниматься в весе и хочет объединить пояса в своей весовой категории и готов к бою с любым соперником. Он также весьма резко отозвался о комментаторах, которые путают его с его братом-близнецом Джермаллом Чарло, чемпионом мира в среднем весе.

"Что сейчас не так с людьми, сходят с ума от карантина? Нет, я не боюсь ни Канело, ни Головкина. Я в первом среднем весе, вы все перепутали. Не тот близнец. И он тоже не боится. Держу пари, что никто из них не посмел бы так разговаривать со мной лицом к лицу", — заявил Чарло.

"Я готов драться с любым, обещаю. Не думаю, что все эти ребята на самом деле вызывают меня на бой. Всем вам идиотам и придуркам, не разбирающимся в боксе, — я пытался организовать бой с этими …, я пытался организовать бой с Андрейдом в 2014 году, он отказался. Забудьте про эту чушь об Андрейде. Пусть предложать мне чек прямо сейчас, если он вернется в первый средний, я его нокаутирую".

"Я не планирую подниматься выше, я пойдут за остальными титулами. У меня есть два пояса WBC. Я постараюсь добыть еще пояса других цветов".