Беринчик должен был драться в Лондоне

Новости спорта:Тренер Дениса Беринчика уверен, что украинец должен проводить 3-4 боя в год.

Тренер Дениса Беринчика Егор Голуб рассказал о сорванном поединке украинца в Лондоне в андеркарде поединка Александра Усика с Дереком Чисорой.

"Денис должен был драться 23 мая в Лондоне в андеркарде. Сейчас все перенеслось на июль, но пока ничего не ясно. Вообще, Денис должен проводить 3-4 боя в год – это минимум", – сказал Голуб в прямом эфире в инстраграм luckypunchnet.

Отметим, что также в андеркарде боя Усик - Чисора должен был боксировать Макс Бурсак.

Ранее Александр Красюк заявлял, что бои Беринчика проходят в Броварах и Киеве из-за финансовых сложностей.