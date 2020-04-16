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Фьюри: Уайлдер, ты прекрасно знаешь, что на ринге я разгромил именно тебя

Фьюри: Уайлдер, ты прекрасно знаешь, что на ринге я разгромил именно тебя
08:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Британец призвал Уайлдера признать свое поражение.

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) остался разочарован словами американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), заявившего, что не считает Фьюри чемпионом, потому что в их втором поединке американец не был собой.

"Давай чувак, продолжай опускать себя ниже, это грустно. Ты прекрасно знаешь, что на ринге я разгромил именно тебя. Это правда. Просто признай это и иди дальше. Это все лишь бой, который либо ты выиграешь, либо проиграешь. Это всего лишь бокс, чувак", - написал Тайсон Фьюри в Twitter.

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На днях Фьюри заказал себе вредной еды на 700 евро, чтобы поддержать любимый ресторан.

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