Джошуа: Тайсон, выходи драться со мной

Новости спорта:Британцы могут оспорить титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) бросил вызов обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО). Ради боя Энтони даже готов отказаться от встречи с Кубратом Пулевым.

"Тайсон, выходи драться со мной. Если ты и вправду хочешь называть себя номером один, то выйди со мной в ринг. Давай устроим этот бой.

Мне принадлежат все остальные титулы, так что наш поединок имеет смысл. Я объединенный чемпион в супертяжелом весе, а Фьюри владеет титулом WBC.

Ради чего нужен наш с ним бой? Чтобы в супертяжелом дивизионе появился единственный доминатор, который станет абсолютным чемпионом, объединив все пояса. Для того, чтобы доказать, что я первый номер, мне, естественно, надо подраться с Фьюри. А он должен сразиться со мной", - сказал Джошуа порталу Sky Sports..