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Энди Руис хочет тренироваться у наставника Сауля Альвареса

Энди Руис хочет тренироваться у наставника Сауля Альвареса
16:49 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Энди Руис определился с новым тренером.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший подтвердил свой интерес к сотрудничеству с Эдди Рейносо, тренером Сауля "Канело" Альвареса, который был назван "Тренером года" в прошлом году. Напомним, что после поражения в матче-реванше с Энтони Джошуа и потери чемпионских поясов Руис отказался от услуг Мэнни Роблеса и начал поиски нового главного тренера.

"Мы разговариваем с командой Канело, я думаю, было бы хорошо для меня, если бы мы пошли этим путем, — цитирует Руиса ESPN. — Сейчас мы не контактируем, но я бы хотел отправиться туда тренироваться с Канело".

Ранее Рейносо, тренировочный лагерь которого находится в Сан-Диего, США, где помимо Канело он работает с Оскаром Вальдесом и Райаном Гарсией, сказал, что готов принять Руиса в свою команду.

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"Мы готовы работать с любым боксером, — сказал Рейносо. — Будет почетно работать с первым чемпионом мира в супертяжелом весе мексиканского происхождения".

Источники сообщили ESPN, что обе стороны начали обсуждать вопросы сотрудничества, но дальнейшие переговоры были прерваны мировой пандемией коронавируса.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Энди Руис.
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