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Уайлдер рассказал о беседе с легендой бокса Форманом

Уайлдер рассказал о беседе с легендой бокса Форманом
21:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Деонтей Уайлдер рад, что смог встретиться с именитым американцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что легендарный американец Джордж Форман дал ему несколько советов после титульного боя с британцем Тайсоном Фьюри.

"Я рад, что смог поговорить с Джорджем. Форман - один из тех, кто пытается поддерживать связь. Мы оба находимся в постоянном движении, у каждого свои дела. Но сейчас все сидят на карантине, поэтому есть больше времени на общение. Могу сказать, что у нас была замечательная беседа. Мы много говорили о боксе. У Формана есть много знаний, которые он применил по отношению ко мне.

Джордж хочет показать мне методы, за счет которых я смогу улучшить свой стиль. Не буду скрывать - он дал мне пару ценных советов. Думаю, что когда все уладится, я снова встречусь с Форманом с глазу на глаз. Хочу поскорее применить его советы и знания", - приводит слова Уайлдера Metro.

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Напомним, что первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, а во втором Тайсон одержал победу досрочно, отобрав чемпионский титул.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джордж Форман.
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