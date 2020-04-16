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Эррол Спенс пообещал стереть Кроуфорда в порошок

Эррол Спенс пообещал стереть Кроуфорда в порошок
22:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эррол Спенс полагает, что это будет легендарный поединок.

Обладатель титула чемпиона IBF и WBC в полусреднем дивизионе Эррол Спенс-младший считает, что сможет победить владельца пояса WBO Теренса Кроуфорда.

"Мне кажется, этот бой будет легендарным. Поединок, о котором будут вспоминать очень долго. Поймите, я чувствую, что многие молодые бойцы, которые хотят нашего поединка, надолго запомнят его, ведь мы невероятно талантливы. При этом я уверен, что сотру Кроуфорда в порошок.

Этот русский чувак (речь идет о латыше Эгидиусе Каваляускасе, - прим. ред.) послал его в нокдаун. Если он это сделал, то у меня точно шансы есть. Гамбоа тоже потряс его. У меня будет возможность прикончить его", - приводит его слова boxingscene.com.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, что в бою с Фьюри я повредил бицепс.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс.
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