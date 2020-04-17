Красюк оценил вероятность проведения боя Усик - Чисора в Саудовской Аравии

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Мереджер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, подтвердил, что следующий бой украинца против британца Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии, если карантин там завершится раньше, чем в Великобритании.

"Если карантин, жесткий локдаун, который сейчас действует в большинстве стран мира, завершится в Саудовской Аравии раньше, чем он закончится в Великобритании, то есть вероятность того, что бой Усик - Чисора состоится именно на территории Саудовской Аравии", - сказал Красюк в комментарии Суспільне Спорт.

Бой Усик – Чисора должен был пройти в Англии 23-го мая, но из-за пандемии коронавируса поединок предварительно перенесен на июль.