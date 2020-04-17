"Пока не чемпион": Уайлдер обратился к Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер заявил, что не признает чемпионство Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер заявил, что не признает чемпионство Тайсона Фьюри, которому уступил в поединке 22 февраля.

Стороны проведут третий поединок между собой, который должен состояться 3 октября. Бой был отложен из-за пандемии коронавируса.

"Мы можем только становиться сильнее, учиться на многих ситуациях. Я извлеку свои уроки и стану лучше.

Еще ничего не решено. Я не воспринимаю Фьюри как чемпиона. Он пока не чемпион. У нас остался еще один бой", — заявил американец.

В февральском бою против Фьюри Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере и уступил британцу титул чемпиона мира в хэвивэйте по версии WBC.

Их первый поединок в декабре 2018 года завершился ничьей, первой в карьере обоих боксеров.