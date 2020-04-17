Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Харлан - о карантине, разлуке с парнем и планах на Олимпиаду
Харлан - о карантине, разлуке с парнем и планах на Олимпиаду
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей

Арум рассказал об организации боксерских поединков во время пандемии

Арум рассказал об организации боксерских поединков во время пандемии
11:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боб Арум рассматривает вариант, когда до конца пандемии коронавируса боксеры будут готовиться лишь в их фирменном зале в Лас-Вегасе.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассматривает вариант, когда до конца пандемии коронавируса боксеры будут готовиться лишь в их фирменном зале в Лас-Вегасе и боксировать на закрытых для публики ТВ-шоу в небольших помещениях, сообщает BoxingScene.

"Если наш зал будет "чистым", там будет тренироваться ограниченное число ребят, а затем их привезут на арену/в отель, постоянно станут тестировать, то все можно сделать. В старых своих залах они запросто могут подхватить вирус.

Мы продезинфицируем наш зал и привезем всех в Вегас. Если отели не откроются, арендуем боксерам жилье. Мы работаюемт в этом направлении, но летим вслепую, так как никогда раньше никто таким не занимался.

"Пока не чемпион": Уайлдер обратился к Фьюри

Мы посмотрим, как будут действовать организаторы в других видах спорта, более финансово стабильные: NBA, NHL, и затем сделаем выводы для себя", - отметил Арум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Top Rank, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
02 Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера
03 Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006
04 Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
05 Блохин: Я УПЛ с трудом осиливаю, а тут Беларусь и тем более Таджикистан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь