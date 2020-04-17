Арум рассказал об организации боксерских поединков во время пандемии

Новости спорта:Боб Арум рассматривает вариант, когда до конца пандемии коронавируса боксеры будут готовиться лишь в их фирменном зале в Лас-Вегасе.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассматривает вариант, когда до конца пандемии коронавируса боксеры будут готовиться лишь в их фирменном зале в Лас-Вегасе и боксировать на закрытых для публики ТВ-шоу в небольших помещениях, сообщает BoxingScene.

"Если наш зал будет "чистым", там будет тренироваться ограниченное число ребят, а затем их привезут на арену/в отель, постоянно станут тестировать, то все можно сделать. В старых своих залах они запросто могут подхватить вирус.

Мы продезинфицируем наш зал и привезем всех в Вегас. Если отели не откроются, арендуем боксерам жилье. Мы работаюемт в этом направлении, но летим вслепую, так как никогда раньше никто таким не занимался.

Мы посмотрим, как будут действовать организаторы в других видах спорта, более финансово стабильные: NBA, NHL, и затем сделаем выводы для себя", - отметил Арум.