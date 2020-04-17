Редкач: В США Усик не так узнаваем, как Деревянченко и Гвоздик

Новости спорта:Александр Усик не сумел пока завоевать американскую публику.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) рассказал, кто из украинских боксеров пользуется большой популярностью.

"Я бы не сказал, что в США много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим.

Говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе", – сказал Редкач в прямом эфире в Instagram pro_boxing_ua.

Напомним, Усик провел всего три боя в США: против Табисо Мчуну, Майкла Хантера и последний против Чазза Уизерспуна.