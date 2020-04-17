Харлан - о карантине, разлуке с парнем и планах на Олимпиаду

Новости спорта:Украинка постоянно общается со своим парнем из Италии, но карантин их разлучил в разных странах.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала XSPORT о целях на Олимпийские игры и о проблемах, вызванных карантином.

О разлуке на время карантина с парнем Луиджи Самеле.

"10 марта у них закрыли все и он просто не успел. В его планах этого не было. Они знали что что-то надвигается, но не думали, что так все быстро будет развиваться. Я также не успела поехать к нему.

Общаемся ежедневно – соримся и миримся. Слава Богу что 21-й век и мы можем и разговаривать и видеть друг друга".

О начале карантина.

"Никто не мог понять, что делать с тренировками. Я пропускала дни и просто убирала квартиру и готовила кушать. Просто занималась делами, которыми не могла заняться в течение многих дней".

О целях на Олимпийские игры.

"Главное – привезти просто медаль и неважно какую. Медаль нужна и все. Но еще нужно туда попасть для начала, поскольку наша квалификация еще не закончилась, она была оборвана. У нас остались одни отборочные соревнования".