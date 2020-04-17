Арум: Мне нет разницы, кто победит в схватке Ломаченко и Лопеса

Новости спорта:Промоутер уверен, что в выигрыше могут остаться оба боксера.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал прогноз на бой между обладателем поясов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО).

"Я вижу, что результат может быть в обе стороны. Мы знаем сильные стороны Ломаченко, сильные стороны Лопеса. Сейчас наступило время им проявить свои преимущества в ринге.

Лопес имеет нокаутирующий удар. Вы говорите, что если он победит, то нокаутом. Но Ломаченко также нокаутировал большинство своих соперников, так что он тоже может победить досрочно.

Если же бой продлится всю дистанцию, то очевидно, что Ломаченко более техничен, он имеет перевес в навыках. Так что он получает предпочтение, если бой продлится всю дистанцию. Но Лопес ведь тоже хороший боксер.

Для нас нет разницы, кто победит в этом поединке. Выигрыш популярности бокса зависит лишь от того будет это хороший бой. Люди хотят получить бой, который отвечает своему хайпу. Если они это получат, то будут удовлетворены, кто бы не победил" – отметил Арум в интервью FightHype.com..