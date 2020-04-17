В Британии обозначили сроки возвращения бокса на спортивные арены

Новости спорта:Бокс может вернуться в Великобританию после паузы в соревнованиях, связанной с пандемией коронавируса, уже в июне.

Об этом заявил генеральный секретарь Британского боксерского совета по контролю (BBBoC) Роберт Смит, сообщает Sportarena.

Ранее организация отменила все боксерские поединки на территории страны в апреле и мае.

"Мы надеемся вернуться в начале июня или хотя бы до конца месяца. Нас могут ограничить в количестве людей, которые смогут присутствовать на поединках, поэтому мы пока не смотрим в сторону больших арен", - заявил Смит.

Функционер также добавил, что для восстановления боев они должны быть обеспечены необходимым медицинским персоналом, большая часть которого на сегодняшний день задействована Национальной службой здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в мае в Лондоне должен был состояться поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Бой предварительно перенесли на июль.