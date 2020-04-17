Промоутер высмеял Джошуа за желание провести бой с Фьюри

Новости спорта:Промоутер напомнил, что Энтони Джошуа сначала должен встретиться с Кубратом Пулевым.

Известный американский промоутер Боб Арум прокомментировал заявления британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, который бросил вызов его клиенту Тайсону Фьюри.

"Если честно, когда я впервые об этом прочитал, то подумал, что это просто какой-то фейк. Я не знаю, что курит Энтони. Его ждет бой с Пулевым, он не должен говорить о Фьюри.

Нет никаких шансов на то, что Кубрат отойдет в сторону и позволит устроить их бой. Тем более, Фьюри будет боксировать с Деонтеем Уайлдером", - приводит слова Арума World Boxing News.

Ранее Джошуа вызвал Тайсона Фьюри на бой.