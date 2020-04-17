Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо
Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Промоутер высмеял Джошуа за желание провести бой с Фьюри

Промоутер высмеял Джошуа за желание провести бой с Фьюри
22:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер напомнил, что Энтони Джошуа сначала должен встретиться с Кубратом Пулевым.

Известный американский промоутер Боб Арум прокомментировал заявления британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, который бросил вызов его клиенту Тайсону Фьюри.

"Если честно, когда я впервые об этом прочитал, то подумал, что это просто какой-то фейк. Я не знаю, что курит Энтони. Его ждет бой с Пулевым, он не должен говорить о Фьюри.

Нет никаких шансов на то, что Кубрат отойдет в сторону и позволит устроить их бой. Тем более, Фьюри будет боксировать с Деонтеем Уайлдером", - приводит слова Арума World Boxing News.

Ранее Джошуа вызвал Тайсона Фьюри на бой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006
02 Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера
03 В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
04 Филиппов отреагировал на интерес со стороны Динамо
05 Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь