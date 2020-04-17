Джошуа готов боксировать с Тайсоном Фьюри даже без болельщиков на трибунах

Новости спорта:Энтони Джошуа нацелился на бой со своим соотечественником.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о желании провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Если мой промоутер договорится о поединке с Фьюри, но бой придется провести без зрителей, то я соглашусь. Это самое подходящее время для организации нашей встречи. Фьюри будет недоступен, когда мы снова сможем проводить бои в больших залах. Нужно воспользоваться возможностью, пока она есть".

"Жаль, что я сейчас нахожусь на карантине, эта ситуация изменила все мои планы. Пришлось остановиться на пути к величию. Но я постоянно тренируюсь, чтобы победить Тайсона. Я смотрю на него как на проходимого соперника. Знаю, что в прошлом году мне не хватало стабильности. Но сейчас все иначе", - цитирует Джошуа Mirror.

Напомним, что в следующем поединке Энтони должен был встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, однако бой перенесли из-за пандемии коронавируса.