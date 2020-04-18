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Деревянченко рассказал о причинах срыва боя против Альвареса

Деревянченко рассказал о причинах срыва боя против Альвареса
07:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко рассказал, когда он планирует провести следующий поединок.

"Бой будет сразу после завершения карантина. Если поединки начнутся в августе, то, думаю, в сентябре выйду в ринг. Изначально мой следующий бой должен был состояться в мае. Договаривались с Саулем Альваресом, но так и не договорились. В любом случае, в мае должен был боксировать.

Конечно, я хотел бы встретиться с Саулем. Это был бы очень крупный бой, ведь он мега-боксер. В переговорах с Альваресом чувствовалась ультимативность, из-за этого и не получилось договориться. Он пытался диктовать свои условия, но зачем? Если не хочешь, не соглашайся", - заявил боксер во время прямого эфира в Instagram LuckyPunchNet.

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Напомним, что украинец потерпел спорное поражение Геннадию Головкину в октябре 2019 года.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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