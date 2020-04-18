Вот это поворот: как Ломаченко может помочь Хэйни "заполучить" Лопеса

Новости спорта:Украинцу Василию Ломаченко нужно лишь победить Теофимо.

Американский боксер Девин Хэйни поделился мнением о чемпионе по версии IBF в легком весе Tеофимо Лопесе.

"Что будет, если Лопес проиграет Василию Ломаченко? Думаю, что таком случае он захочет выйти в ринг против меня. Наш поединок мог состоятся раньше, но Теофимо, видимо, не был готов к этому. Он бы бросил вызов, если бы хотел встретиться со мной.

Пусть признает, что выбрал более легкий путь, когда договорился о титульном поединке с Ричардом Комми. Но это неважно. Сейчас его ждет бой с Ломаченко", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса поединок отменили - WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.