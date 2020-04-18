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Хэй назвал главные "козыри" Чисоры в бою с Усиком

Хэй назвал главные "козыри" Чисоры в бою с Усиком
10:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Менеджер заверил, что Дерек доставит проблем любому супертяжу на планете.

Промоутер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй поделился ожиданиями от предстоящего боя своего клиента против украинца Александра Усика.

"Пока что нет никаких дат. Никто не хочет обсуждать даже примерные числа. Нам нужно что-то конкретное, чтобы взбудоражить людей, заставить их забронировать отели, купить авиабилеты. Но ясности никакой нет.

Чисора? Он находится в замечательной форме и делает все, что необходимо для подготовки к бою. Дерек мотивирован и здоров. Он доставит проблем любому супертяжу на планете. Чисора отличается от всех бойцов, с которыми раньше имел дело Усик", - заявил Хэй в интервью iFL.

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Напомним, что бой Усик - Чисора должен был пройти в Англии 23 мая, но из-за пандемии коронавируса ивент предварительно перенесен на июль.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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