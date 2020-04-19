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Усик призвал людей не идти в храмы на Пасху

Усик призвал людей не идти в храмы на Пасху
01:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости спорта:Александр Усик попросил украинцев помолиться дома.

Украинский боксер Александр Усик, который ранее призывал людей ходить в церковь, несмотря на коронавирус, на Пасху попросил народ оставаться дома.

Об этом Усик сказал во время прямого эфира в Instagram.

"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки - это плохо, а когда они признают ошибки - это, наверное, хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя. Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, закроют храмы, быстро что-то делай".

Я сказал: "Люди, идите в храмы". Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная в том плане, что все закрывают и ужесточают карантин", - сказал Усик.

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"Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службами, за причастием, за всей той благодатью, которую мы получаем от нашего небесного отца. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей или в одиночестве", - добавил боксер.

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Боксер, Карантин, Коронавирус, Пасха, Александр Усик.
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