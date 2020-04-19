"Расист": Хэйни оскандалился после слов о Ломаченко

Новости спорта:Девин Хэйни поспешил заявить, что он не расист.

Представитель легкого веса непобежденный Девин Хэйни накануне произнес фразу, которую расценили, как расизм.

Обсуждая возможную встречу с Василием Ломаченко (14-1, 10 KOs) во время прямой трансляции на YouTube, Хэйни заявил, что "никогда не проиграет белому парню".

После того, как эта фраза вызвала негодование у фанатов, Хэйни поспешил заявить, что не является расистом.

"Я не расист и никогда не стал бы расистом. Моя цель - величие", - написал Девин Хэйни на своей странице в Instagram.

Что интересно, к его словам был прикреплен коллаж с другим темнокожим боксером, легендарным Флойдом Мейвезером.