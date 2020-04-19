Джошуа рассказал о своих планах, упомянув Фьюри и Уайта

Новости спорта:Британец готов встретиться с Диллианом после боя с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа заявил о желании провести бой против британца Диллиана Уайта.

"Я знаю, что Уайт охотится за чемпионским поясом. Я был готов провести с ним бой в апреле прошлого года. Даже говорил с его промоутерами по этому поводу, но он отказался. Почему? Возможно, Диллиан мечтает только об одном поясе - по версии WBC.

Если мы договоримся о бое с Тайсоном Фьюри, то Уайту в любом случае придется боксировать со мной. Разумеется, если Диллиан действительно желает сразиться за пояс WBC. Я собираюсь побить Фьюри, а уже после нашего с Тайсоном боя я соглашусь встретиться с Диллианом. Вы увидите далеко не самый зрелищный поединок, потому что он будет односторонним", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, боксеры уже встречались в ринге. В декабре 2015 года Джошуа досрочно победил своего оппонента.