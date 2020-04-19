Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)

Джошуа рассказал о своих планах, упомянув Фьюри и Уайта

Джошуа рассказал о своих планах, упомянув Фьюри и Уайта
10:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Британец готов встретиться с Диллианом после боя с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа заявил о желании провести бой против британца Диллиана Уайта.

"Я знаю, что Уайт охотится за чемпионским поясом. Я был готов провести с ним бой в апреле прошлого года. Даже говорил с его промоутерами по этому поводу, но он отказался. Почему? Возможно, Диллиан мечтает только об одном поясе - по версии WBC.

Если мы договоримся о бое с Тайсоном Фьюри, то Уайту в любом случае придется боксировать со мной. Разумеется, если Диллиан действительно желает сразиться за пояс WBC. Я собираюсь побить Фьюри, а уже после нашего с Тайсоном боя я соглашусь встретиться с Диллианом. Вы увидите далеко не самый зрелищный поединок, потому что он будет односторонним", - цитирует Джошуа Sky Sports.

"Расист": Хэйни оскандалился после слов о Ломаченко

Напомним, боксеры уже встречались в ринге. В декабре 2015 года Джошуа досрочно победил своего оппонента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди ногой ударил соперника и привез пенальти (Видео)
02 Рафаилов: Сейчас Шахтеру УПЛ не нужна
03 Известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом
04 Срна пролил свет на свой уход из Кальяри
05 Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь