Сергей Деревянченко в поисках большого боя и промоутера

Новости спорта:Боксер Сергей Деревянченко собирался заняться поисками промоутера перед карантином.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в интервью Luckypunchnet заявил, что его сотрудничество с промоутером Лу ДиБеллой завершилось и он сейчас является свободным агентом. При этом боксер считает, что это может дать ему только плюсы.

"Я работал с Лу ДиБеллой, менеджерами Элом Хэймоном и Китом Коннолли. Но сейчас я уже свободный агент. Сейчас только работаю с Хэймоном и Коннолли. Сейчас у меня нет промоутера.

Пока нет никаких предложений. Когда я приехал в Штаты, мы думали с менеджерами заниматься этим, но началась пандемия и пока все на паузе. Мне не обязательно подписывать контракт с промоутером. Я могу боксировать без промоутера, я могу боксировать на любом шоу, на любой платформе: DAZN, ESPN, Showtime.

Желаемые соперники? Канело, Головкин, Чарло. Есть еще чемпион мира WBO Деметриус Андраде. Это, я думаю, четверка самых сильных боксеров. Это большие бои. С точки зрения бизнеса они выгодны всем. Выиграв у одного из этих боксеров, у тебя будут пояса, признание публики, ты сможешь двигаться дальше", - отметил Деревянченко.