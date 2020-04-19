Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ФК "Ухань" вернулся в родной город
ФК "Ухань" вернулся в родной город
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
В Италии разработали протокол возрождения футбола
В Италии разработали протокол возрождения футбола
Руни сравнил Месси и Роналду
Руни сравнил Месси и Роналду

Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов

Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец говорит, что Василий Ломаченко не продержится дольше восьми раундов.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес уверен в том, что сможет нокаутировать украинца Василия Ломаченко, сообщает boxingscene.com.

омаченко хочет получить этот последний пояс, но я на пороге еще большего достижения. Я нокаутирую его и стану абсолютным чемпионом в 22 года.

В своем тренировочном лагере я оцениваю себя и чувствую свои возможности. Ломаченко не продержится дольше восьми раундов", - рассказал Лопес.

Хэйни оскандалился после слов о Ломаченко

В марте бой Ломаченко и Лопеса отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 30 мая.

Напомним, на кону боя - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионе - WBA, WBO и WBC, у Лопеса - титул по версии IBF.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди ногой ударил соперника и привез пенальти (Видео)
02 Рафаилов: Сейчас Шахтеру УПЛ не нужна
03 Тренер Витебска прокомментировал скандальную выходку Хачериди
04 Срна пролил свет на свой уход из Кальяри
05 Известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь