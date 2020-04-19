Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов

Новости спорта:Американец говорит, что Василий Ломаченко не продержится дольше восьми раундов.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес уверен в том, что сможет нокаутировать украинца Василия Ломаченко, сообщает boxingscene.com.

"Ломаченко хочет получить этот последний пояс, но я на пороге еще большего достижения. Я нокаутирую его и стану абсолютным чемпионом в 22 года.

В своем тренировочном лагере я оцениваю себя и чувствую свои возможности. Ломаченко не продержится дольше восьми раундов", - рассказал Лопес.

В марте бой Ломаченко и Лопеса отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 30 мая.

Напомним, на кону боя - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионе - WBA, WBO и WBC, у Лопеса - титул по версии IBF.