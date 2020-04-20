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"Я был как зомби": Уайлдер вспомнил реванш с Фьюри

"Я был как зомби": Уайлдер вспомнил реванш с Фьюри
08:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Деонтей Уайлдер рассказал о своих ощущениях во время второго боя против британца Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер рассказал о своих ощущениях во время второго боя против британца Тайсона Фьюри.

"Люди, хорошо меня знающие, видели мое состояние. Я был как зомби".

Если сравнить мое состояние с первым боем, это как два разных человека. Той ночью я не был самим собой. Я с нетерпением жду возвращения на ринг, чтобы доказать свою силу".

Ранее Уайлдер заявил, что не признает чемпионства Фьюри до тех пор, пока имеет возможность победить британца в третьем поединке.

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В февральском бою против Фьюри Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере и уступил британцу титул чемпиона мира в хэвивэйте по версии WBC.

Их первый поединок в декабре 2018 года завершился ничьей, первой в карьере обоих боксеров. Стороны проведут третий поединок между собой, который должен состояться 3 октября. Бой был отложен из-за пандемии коронавируса.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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