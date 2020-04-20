"Я был как зомби": Уайлдер вспомнил реванш с Фьюри

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер рассказал о своих ощущениях во время второго боя против британца Тайсона Фьюри.
"Люди, хорошо меня знающие, видели мое состояние. Я был как зомби".
Если сравнить мое состояние с первым боем, это как два разных человека. Той ночью я не был самим собой. Я с нетерпением жду возвращения на ринг, чтобы доказать свою силу".
Ранее Уайлдер заявил, что не признает чемпионства Фьюри до тех пор, пока имеет возможность победить британца в третьем поединке.
В февральском бою против Фьюри Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере и уступил британцу титул чемпиона мира в хэвивэйте по версии WBC.
Их первый поединок в декабре 2018 года завершился ничьей, первой в карьере обоих боксеров. Стороны проведут третий поединок между собой, который должен состояться 3 октября. Бой был отложен из-за пандемии коронавируса.