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"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры

"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
11:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Боксер хотел бы попробовать себя в новой сфере.

Украинский боксер Александр Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о том, чем может заняться после завершения карьеры. По его словам, он может стать актером.

"Я буду сниматься в Голливуде, в кино. Есть пару друзей из Америки, из сферы кино и мы обсуждали такие вещи. Пока не знаю, кого буду играть. Сначала нужно поучиться. Сказать, что я легко сыграю – это слишком самоуверенно. Но я уверенный в себе парень и я готов учиться", — заявил Усик.

Также украинский спортсмен рассказал о своем отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и возможной встрече с инопланетянами.

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В данный момент украинец ожидает боя с британцем Дереком Чисорой. Поединок должен был состояться 23 мая в Лондоне, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Голливуд, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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