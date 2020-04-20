Усик рассказал о "последних слезах" в своей жизни

Новости спорта:Боксер признался, что иногда он дает волю своим эмоциям.

Украинский супертяжеловес Александр Усик вспомнил о том, когда он плакал последний раз.

"Конечно, я тоже даю волю эмоциям. В последний раз плакал на церковной службе. Я увидел, как причастился один из священнослужителей, и заплакал. Почему? Потому что видел, как он это делал и насколько ждал того, чтобы причаститься.

Я зарыдал от радости, потому что мог сделать то же самое", - рассказал Усик в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном.

Напомним, что из-за коронавируса бой Усика с британцем Дереком Чисорой официально перенесли.