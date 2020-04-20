Украинец Шелестюк хочет провести чемпионский бой

Новости спорта:Тарас Шелестюк нацелен на бой за пояс чемпиона мира.

Украинский боксер первой средней весовой категории, бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Тарас Шелестюк надеется провести поединок за мировое чемпионское звание

34-летний спортсмен хочет выйти в ринг против американцев Дэнни Гарсии, Кита Турмана или Эррола Спенса, сообщает портал Bed Left Hook.

"Наша украинская сборная 2012 года была лучшей командой. Усик, Ломаченко, Гвоздик стали чемпионами мира. Надеюсь, что наступит мое время, и я к ним присоединюсь.

Когда я стал профессионалом, приехал в США и подписал контракт с Thompson Boxing и Banner Promotions. Мне обещали, что я буду бороться за титул чемпиона мира в течение двух лет. Прошло уже семь, а этого так и не произошло. Надеюсь, я смогу сразиться с Дэнни Гарсией, Китом Турманом или Эрролом Спенсом в какой-то момент в ближайшем будущем. Я очень жду этой возможности. Нынешний год должен был стать удачным для меня, но свои корректировки внес коронавирус. Я говорил со своими промоутерами о поединке в мае-июне, но сейчас это выглядит маловероятным", - сказал украинский боксер.

Добавим, что на профессиональном ринге Шелестюк выиграл все свои 18 боев (10 - нокаутом).