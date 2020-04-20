Лопес откажется от боя с Ломаченко, если на арене не будет фанатов

Новости спорта:Теофимо не готов проводить бой без поддержки фанатов.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не хочет проводить поединок против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко без зрителей.

"Откажусь от боя, если на арене не будет фанатов. Поединок без зрителей - это нечто необычное. ЛеБрон Джеймс тоже об этом говорит. Именно фанаты делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местами, которые я люблю. Вы больше нигде не сможете получить такую же энергию. Это наркотик, от которого я зависим".

"Бой без зрителей будет похож на спарринг. Да, я бы отклонил такое предложение. Я добился таких высот благодаря поддержке фанатов. Поэтому необходимо сделать этот бой со зрителями", - цитирует Лопеса RingTV.

Напомним, поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на неопределенное время - WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

Ранее Теофимо заявил, что украинец никогда не сможет стать абсолютным чемпионом мира.