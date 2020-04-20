Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
В Динамо Брест приняли решение по Хачериди
В Динамо Брест приняли решение по Хачериди
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
"Проиграл в яичной дуэли": как Милевский отпраздновал Пасху (Фото)
"Проиграл в яичной дуэли": как Милевский отпраздновал Пасху (Фото)

Лопес откажется от боя с Ломаченко, если на арене не будет фанатов

Лопес откажется от боя с Ломаченко, если на арене не будет фанатов
15:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Теофимо не готов проводить бой без поддержки фанатов.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не хочет проводить поединок против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко без зрителей.

"Откажусь от боя, если на арене не будет фанатов. Поединок без зрителей - это нечто необычное. ЛеБрон Джеймс тоже об этом говорит. Именно фанаты делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местами, которые я люблю. Вы больше нигде не сможете получить такую же энергию. Это наркотик, от которого я зависим".

"Бой без зрителей будет похож на спарринг. Да, я бы отклонил такое предложение. Я добился таких высот благодаря поддержке фанатов. Поэтому необходимо сделать этот бой со зрителями", - цитирует Лопеса RingTV.

Напомним, поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на неопределенное время - WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины

Ранее Теофимо заявил, что украинец никогда не сможет стать абсолютным чемпионом мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины
02 Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
03 Саблич удивил, назвав лучшего тренера Динамо
04 Гринвуд изменился до неузнаваемости на карантине (Видео)
05 Зинченко: Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь