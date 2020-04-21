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Усик продемонстрировал тату с картой Украины (Видео)

Усик продемонстрировал тату с картой Украины (Видео)
12:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Спортсмен рассказал о происхождении одной из татуировок.

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу В гостях у Гордона рассказал о происхождении своих тату.

"Это проблема молодой головы. Я не жалею о том, что я их сделал, но если бы молодость знала, а старость могла. Если бы мне хотя бы полтора процента мышления, которое я имею сейчас, передать на 10 лет назад, то я бы предпочел их не делать.

У меня олимпийские кольца на руках: 2008 и 2012 годы, карта Украины, герб Украины, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать и символ мира – голубь.

На левом плече тату в процессе выведения. Это было очень давно, с другом под пивасик. Есть имена детей, а на спине у меня Архангел Михаил, который охраняет меня с тыла.

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Карта Украины с Крымом? Да, могу показать: вот он, миленький-родной, дом мой дорогой", - признался Усик.

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Бокс, Тату, Александр Усик, Бокс новости.
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