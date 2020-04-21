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Арум: Повторный поединок Фьюри и Уайлдера придется перенести

Арум: Повторный поединок Фьюри и Уайлдера придется перенести
19:01 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Третий бой Фьюри и Уайлдера могут отложить до момента, когда его можно будет провести со зрителями.

Промоутер Боб Арум поделился мнением об организации третьего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. По словам Арума, бой будет тяжело организовать раньше октября. Потери от проведения боя без зрителей могут составить около $ 17 млн.

"Проводить бои без зрителей — совсем другое дело. На прошлом бое доходы от билетов и трат зрителей на арене составили почти $ 17 млн. Чем можно заменить эти доходы? Ничем, это невозможно.

Из-за этого повторный поединок Фьюри и Уайлдера, возможно, придется перенести еще на несколько месяцев, чтобы на бое присутствовали зрители. В таком спорте как бокс, где очень важны поступления от продажи билетов, я не вижу другого выхода", — цитирует Арума DailyMail.

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В феврале соперники провели второй бой, победу в нем одержал Фьюри. Ранее оппоненты в первом поединке не смогли выявить победителя. Предполагалось, что третий бой состоится в середине июля.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Новости спорта.
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