"Он - смелый боксер": промоутер Фьюри спрогнозировал возможный бой с Джошуа

Новости спорта:Промоутер Тайсона Фьюри прокомментировал потенциальную встречу британца с Энтони Джошуа.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен представил, каким бы был исход поединка его подопечного с Энтони Джошуа.

По его мнению, Фьюри победил бы чемпиона WBO, WBA и IBF.

"Тайсон сделает с Джошуа то же, что он уже сделал с Уайлдером. Все забывают о мощной груди Фьюри. У него отличный боксерский интеллект и очень быстрые руки. Он прекрасно двигается, Фьюри - смелый боксер, он поднимается после ударов.

Джошуа плохо себя показал с Энди Руисом. И даже во втором бою, когда Руис был еще тяжелее и вообще не в форме", - цитирует Уоррена Daily Express.

Напомним, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум допускает очередной перенос третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.