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Джошуа: Я двигаюсь к бою с Фьюри и одержу победу в этом поединке

Джошуа: Я двигаюсь к бою с Фьюри и одержу победу в этом поединке
14:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энтони Джошуа сфокусирован на потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал о своем желании встретиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Следующий бой британца должен пройти против Кубрата Пулева, но Джошуа смотрит сквозь этот поединок и думает об объединении титулов.

"Я двигаюсь к бою с Фьюри и одержу победу в этом поединке, независимо от котировок букмекеров, желания болельщиков и тех, кто во мне сомневается. Я работаю, чтобы победить Фьюри. В какой-то степени я уже смотрю вперед, думая о том, что будет после боя с Пулевым. Я планирую пройти это препятствие, я так настроен.

Если говорить о Пулеве, то все-таки это не мой уровень. Я хочу боксировать с лучшими и побеждать их. Поэтому сейчас думаю о том, как буду побеждать Фьюри. Как только Тайсон будет готов, я приму вызов к бою", - цитирует Джошуа Daily Mail со ссылкой на эфир DAZN.

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Напомним, что бой Джошуа - Пулев официально перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Англии или в США без зрителей.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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